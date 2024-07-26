أعلن الرئيس جوزيف بايدن جونيور اليوم عن تعيين وفد رئاسي إلى موريتانيا لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب لمأمورية جديدة، محمد ولد الشيخ الغزواني في الأول من أغسطس 2024 في نواكشوط.

ستقود أليس ب. أولبرايت، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تحدي الألفية، الوفد، ويضم أعضاء الوفد الرئاسي:

ديفيد رايمر، القائم بالأعمال، بسفارة الولايات المتحدة في نواكشوط

جيفري آر. بيات، مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة، وزارة الخارجية الأمريكية

كارول موزلي براون، رئيس مؤسسة التنمية الأفريقية الأمريكية

نورا تود، المساعدة الخاصة للرئيس والمديرة الأولى للاقتصاد الدولي والعمل، مجلس الأمن القومي، البيت الأبيض