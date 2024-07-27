أجرت وحدة الدرك بعبارة روصو تمرينات قامت بها فرق مختصة على متن زوارق خاصة بالدوريات النهرية، كما نفذت تمرينات حول اعتراض وتفتيش المركبات المشبوهة وكذلك عمليات الاغاثة داخل النهر.

جاء ذلك على هامش زيارة لوزير الدفاع الوطني حنن ولد سيدي اليوم السبت، بحضور قائد اركان الدرك الوطني الفريق عبد الله ولد احمد عيشة رفقة والي اترارزة السيد محمد ولد احمد مولود والمسؤولين الاداريين والعسكريين والمنتخبين المحليين بالولاية .

وتفقد الوزير وقائد الدرك قاعات التدريس وحضر تمارين تطبيقية ودروس نظرية قدمت امامه لدفعة تلاميذ ضباط الشرطة القضائية التي تتلقى تكوينا حاليا بالمدرسة .

وزار الوفد الفندق العصري الذي شيده الصندوق الوطني للدركي بعاصمة الولاية مؤخرا، واستمع الى شروح مفصلة من طرف القائمين عليه.