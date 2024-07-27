سجلت مقاييس المطر الليلة البارحة هطل كميات الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، بحسب ما أفادت به شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية:

* الحوض الشرقي

– مقاطعة ولاته:

أنواودار 37 ملم

السكريه 16 ملم

بربارى 15 ملم

* الحوض الغربي

– مقاطعة لعيون:

بدر 40 ملم

أم لحياظ 40 ملم

دار السلامه (1) 25 ملم

أكافه 25 ملم

تنحماد 19 ملم

أكني الزين 17 ملم

أبيشيش 16 ملم

الشلخه 15 ملم

أدويراره 15 ملم

لعيون 10 ملم

اكجرت 08 ملم

بن نعمان 05 ملم

– مقاطعة تامشكط:

ريوك 15 ملم

أكريفه 10 ملم

كيعت التيدومه 05 ملم

* لعصابه

– مقاطعة كيفه:

الرشيد 28 ملم

دار النجات 25 ملم

أهل بيلول 25 ملم

كورمه البيظه 25 ملم

كورودجل 20 ملم

أذراع 18 ملم

بوكادوم 18 ملم

أزويره 17 ملم

شنقيط 15 ملم

بوكعاره 15 ملم

أفام لخذيرات 12 ملم

الملكه 10 ملم

أقورط 10 ملم

أم القرى 10 ملم

كيفه 01 ملم