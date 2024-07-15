أعلن نادي الحدود الرياضي الناشط في الدوري العراقي، عودة متوسط ميدان المنتخب الموريتاني محمد سويعيد إلى صفوف النادي، استعداداً للموسم المقبل.

وذكر بيان للنادي اليوم الاثنين، أن” النجم الموريتاني محمد سويعيد، يعود لارتداء قميص فرسان الحدود مجدداً وتمثيلهم في الموسم المقبل من دوري المحترفين العراقي قادماً من الطلبة”.

وكان نادي الحدود ختم مشواره بتحقيقه الفوز على الكرخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة من دوري نجوم العراق ليحل بالمركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وكان لاعب خط الوسط الموريتاني محمد سويعيد انتقل عام 2022 إلى نادي الحدود العراقي الناشط في القسم الأول من بطولة الدوري العراقي الممتاز، لمدة موسم واحد، وتمكن من تقديم أداء ممتز بعد أن نجح في تسجيل 17 هدفا، وضعته في وصافة هداف الدوري العراقي مهند عبد الرحيم مهاجم القوة الجوية.

وانتقل سويعيد في الموسم الموالي، إلى نادي الطلبة العراقي الناشط في دوري المحترفين العراقي، قبل أن يُعلَن اليوم الاثنين عن عودته مجددا إلى ناديه السابق.

وسبق لمحمد سويعيد أن مثل نادي تفرغ زينة، الذي انتقل منه إلى نادي أفسي نواذيبو وتوج معه بالدوري الموريتاني لكرة القدم.