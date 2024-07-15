شهدت ولاية تيرس زمور، خلال اليومين الأخيرين، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، أثر بشكل ملحوظ على جوانب من الحياة في الولاية الواقعة في أقصى شمالي موريتانيا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أمس الأحد، أن درجات الحرارة ستكون “شديدة الارتفاع على تيرس زمور”، خلال اليومين المقبلين، وقد تصل سقف ال 48 درجة مئوية.

وسبق لها أن أكدت الأسبوع الماضي أن المناطق الشمالية من البلاد بمافيها تيرس زمور، ستشهد ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تسجيل درجات حرارة وصلت سقف 50 درجة مئوية، في مناطق التنقيب في أقصى شمالي الولاية خلال الأسبوع المنصرم.

وحسب ما أفاد به مراسل صحراء ميديا في تيرس زمور أكد أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى انتقال مئات الأسر عن الولاية، بحثا عن مناطق معتدلة المناخ لقضاء العطلة الصيفية، فيما لجأت أخرى، بعد اختتام السنة الدراسية، إلى الاستفادة من موسم الكيطنه الذي يتزامن مع بداية الخريف.