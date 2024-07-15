أعلن الجيش النيجري أنه تمكن من القضاء على 22 مسلحا وصفهم “بالإرهابيين”، وذلك خلال دوريات قام بها في قطاعات لاربا بيرنو وغربوغنا ومهانا بمنطقة تيلابيري في غربي البلاد قرب المثلث الحدودي مع بينها مع مالي وبوركينا فاسو.

من جهة أخرى، لقي ستة عناصر من قوات الدفاع والأمن حتفهم في هجوم مسلح في تبرام بمنطقة تاهوا (شمال غرب)، بحسب ما أعلن الجيش النيجري.

وقال إن الهجوم وقع الأربعاء الماضي، لكن بفضل “الرد القوي” للقوات النيجرية، يضيف المصدر ذاته، “اضطر العدو إلى التراجع، مخلفا وراءه “العديد من القتلى والجرحى” حسب قوله .