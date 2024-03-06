قال وزير التجارة الجزائري، الطيب زيتوني، إن قيمة المبادلات التجارية الجزائرية الموريتانية خلال سنة 2023، بلغت 414 مليون دولار، بزيادة بلغت 82 % مقارنة بسنة 2022 التي سجل خلالها 297 مليون دولار .

وأضاف الوزير الجزائري خلال كلمة له في افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني، في معرض الموقار الدولي في نسخته 12، أن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو موريتانيا، بلغت أكثر من 62 مليون دولار في 2023 ، بزيادة قدرها 51 % مقارنة بسنة 2022.

وأشار إلى أن قيمة الواردات خلال السنة المنصرمة، بلغت نحو 349 مليون دولار، بإرتفاع فاق بلغ نسبة 91 % عن نفس الفترة من السنة التي قبلها.

وأكد وزير التجارة الجزائري، أن بلاده “تسعى إلى خلق بعد إقتصادي بين البلدين من خلال بعث مشاريع ضخمة من شأنها تغيير ملامح الإقتصاد المحلي والوطني”.

ويشارك نحو 140 عارضا في الدورة الثانية عشرة لمعرض الموقار الدولي الذي يقام في مدينة تيندوف بالجنوب الجزائري.