ترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأربعاء، اجتماع مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر خاصية ”الفيديو كونفرانس“.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تطرق إلى مستجدات المنظمة وسبل تفعيل عملها في إطار تولي ولد الشيخ الغزواني رئاسة الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى متابعة أداء المفوضية الأفريقية خلال الفترة القادمة.

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني،في فبراير الماضي في العاصمة الأثيوبية اديس ابابا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال القمة الـ37.

وكانت دول شمال أفريقيا قد رشحت بالإجماع موريتانيا لرئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2024.

وتسلم ولد الشيخ الغزواني رئاسة الاتحاد من رئيس جزر القمر غزالي عثمان خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي تستمر ليومين.

وقال ولد الشيخ الغزواني في خطاب تسلمه رئاسة الاتحاد، إنه سيتحمل المسؤولية في إطار التشاور الدائم والتنسيق الوثيق مع قادة القارة الأفريقية.

وأضاف الرئيس الموريتاني، أنه مدرك لحجم ما يترتب عليه من مسؤوليات جسيمة خاصة في الظرف الحرج والحساس الذي تمر به أفريقيا.

وتابع ولد الغزواني « اسمحوا لي أن أعبر لكم زملائي الأعزاء عن تقديري لكم وامتناني العميق لما منحتموني من ثقة خاصة دول شمال أفريقيا الذين شرفوني على غرار ما فعلتم كلكم للتو باختياري للاطلاع بهذه المهمة النبيلة في خدمة اتحادنا ».

وسبق أن تولت موريتانيا منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2014، حين ترأسها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في دورتها الثانية.