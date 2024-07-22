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النقد الدولي يوافق على صرف 71 مليون دولار لفائدة النيجر

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أعلن صندوق النقد الدولي عن أنه سيتم صرف 43 مليار فرنك إفريقي (71 مليون دولار) لفائدة النيجر.

جاء ذلك على لسان الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في النيجر، رسماني ويدراوغو، في نهاية مهمته بالبلاد، وفي ختام لقائه، بالوزير الأول النيجري ووزير الاقتصاد والمالية، علي مهمان لامين زين.

وقال ممثل صندوق النقد الدولي، في تصريح للصحافة، إنه جاء لتهنئة رئيس وزراء النيجر على الموافقة على المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد.

وأضاف أنه “تمت الموافقة على هذين البرنامجين من طرف المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي في 17 يوليوز الجاري، وبالتالي سيتم صرف 71 مليون دولار لفائدة النيجر، أي حوالي 43 مليار فرنك إفريقي”.

وأكد أن “تنفيذ البرنامجين كان مرضيا للغاية، وهي مناسبة للإشادة بالعمل الدؤوب للسلطات من أجل تنفيذ الاصلاحات ولتشجيعها على مواصلة جهودها في هذا الشأن”.

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موري نت
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