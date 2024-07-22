أعلن نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) المعارض، محمد ولد محمد امبارك استقالته من الحزب، احتجاجا على ما وصفه بـ” تعطيل مؤسسات الحزب ونصوصه، وعدم تطبيقها على من تمرد على قراراته ومؤسساته”.

وأكد ولد محمد امبارك في استقالته، “تمسكه بالخط السياسي المعارض، والرافض لنظام الفساد والمفسدين” حسب تعبيره.