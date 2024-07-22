نفى “حزب تكتل القوى الديمقراطية” خبر انتخاب أحمد ولد داداه رئيساً شرفياً للحزب، وانتخاب أحد أعضاء الحزب رئيساً بديلاً له، كما ورد في بيان صادر عن “جناح المكتب التنفيذي”

وأكد البيان الصادر عن الحزب “خلو هذا الخبر من أيّ أساس”، مشيراً إلى أن الحزب “متمسك بخطه السياسي”.

وقال إن “الرئيس أحمد ولد دادّاه يزاول يوميا نشاطه المعتاد – طبقا لما له من شرعية تاريخية وتمشيا مع ما له من صلاحيات قانونية وتنظيمية – وهو يعمل حاليا على التحضير للمؤتمر العادي الذي سينعقد في القريب العاجل”. حسب البيان

وأضاف إنه لم يحدث أي تشاور بين الرئيس أحمد ولد دادّاه، والجناح الآخر، ووصفهم بأنهم “ثلة تم طردها من الحزب على إثر إساءتها إلى قيادته، وخروجها على خطه السياسي الوطني المسؤول وعلى موقفه المؤيد للمرشح محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا”.

وكان “جناح المكتب التنفيذي لحرب التكتل”، قد عقد مساء أمس الأحد، “مؤتمراً استثنائياً” بمقر الحزب بمقاطعة لكصر، بدعوة من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي بحسب ما أعلن، أصدر بياناً في ختامه، أعلن فيه انتخاب أحمد ولد داداه رئيساً شرفياً للحزب، فيما تم اختيار المختار الشيخ رئيساً للحزب.