توقعت “الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية”، أن تؤدي الوضعية المرتفعة للجبهة المدارية، غداً الثلثاء، إلى هبوب رياح من غربية إلى جنوبية غربية رطبة مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول وكيديماغه وتكانت وآدرار وانشيري ولبراكنة واترارزة.

وأضافت أنه بالنسبة للرؤية فستكون متأثرة إلى محدودة، بفعل الأتربة، والعواصف الرملية شمال موريتانيا، في حين ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملحوظا على تيرس زمور، حيث ستصل45 درجة مئوية في ازويرات و 47 في بئر ام اكرين.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فأشارت الهيئة بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من غربية إلى جنوبية غربية مع تسرب للهواء الرطب ورؤية جيدة، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم إلى غائمة.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..27-36°

تمبدغه……………………….27-35°

ولاته………………………….28-38°

عدل بكرو …………………. 26-34°

باسكنو …………….………..26-35°

لعيون……………………… 27-34°

الطينطان………………… 27-34°

كيفه…………………………27-35°

كنكوصه……………………27-34°

باركيول………………….…28-35°

كيهيدي…………………….27-36°

مونكل………………………..27-36°

مقامه………………………26-33°

إمبود……………………….27-34°

ألاك………………..……….27-37°

مقطع لحجار………….…29-38°

بوكى…………………..….27-37°

روصو.…………………….26-37°

أبوتلميت………………..26-38°

أطار..…………………….27-41°

وادان……………………….30-41°

شنقيط…………………..29_39°

أوجفت………………….28-39°

انواذيبو…………………22-26°

تجكجه………..…………28-37°

تيشيت………..………..30-40°

سيلبابي………….……26-32°

ازويرات……….……….31-45°

بئر أم اكرين………….30-47°

أكجوجت……………….26-40°

انواكشوط……………25-29°

وبخصوص توقعات الهيئة على مستوى المناطق الساحلية وفي العرض:

وبحسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن الهيئة أوضحت بأن البحر سيكون فليل الإضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي إلى الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 0.5 إلى 1.25 م