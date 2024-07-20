أعلن في العاصمة المالية باماكو، عن وفاة الفنان المالي توماني جاباتي، عن عمر ناهز 58 عاماً.

وكتب نجله الفنان “سيديكي جاباتي” على حسابه في فيسبوك “ إن الله هو الذي يحيي وهو الذي يميت وإنا إليه راجعون. أفضل صديق لي، والدي العزيز رحل إلى الأبد.

اشتهر الراحل بعزف آلة “الكورا”، وقد صنف من أمهر عازفيها عالمياً، حتى أنه لقب بـ”أسطورة الكورا» وكان مدافعاً كبيراً عن الموسيقى الإفريقية التقليدية.

والكورا هي عبارة عن قيثارة عود مكون من واحد وعشرين عود وتر وتستخدم على نطاق واسع من جانب الشعوب في غرب أفريقيا.

ويعتبر توماني الذي ترك حوالي 15 ألبوماً، من العلامات البارزة في مجال الموسيقى المعاصرة في غرب أفريقيا، وفي أفريقيا عموما. وهو من فناني العصر الحديث الذين ساهموا بقوة في دفع الموسيقى الأفريقية إلى مصاف الاستماع العالمي.

وينتمي الفنان الراحل لأسرة فنية معروفة في مالي، وكان يعتبر من أكثر الفنانين الماليين جماهيرية.

كما اشتهر بجمعه بين الأصالة والمعاصرة في الموسيقى، ونال الراحل في حياته عدة تكريمات، وجوائز من مهرجانات دولية، منها جوائز “غرامي” فاز بها بالتعاون مع فنانين آخرين.