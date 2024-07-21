قال وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح إن القطاع عاكف على دراسة ستمكن من إنجاز محطة تحلية بطاقة 50 ألف متر مكعب لليوم. من المنتظر أن تقضي نهائيا على مشاكل العطش بانواذيبو.

وأضاف خلال زيارة تفقد خلالها المنشآت المائية بولاية داخلت أنواذيبو، شملت حقل مركز بولنوار بصفة خاصة والذي يغذي مدينة نواذيبو بالمياه، إن الحقل المذكور ينتج 22 ألف متر مكعب لليوم, تصل مدينة انواذيبو منها 18 ألف متر مكعب لليوم بالإضافة إلى 3000 متر مكعب لليوم من محطة التحلية, مبينا أن كمية المياه ستزيد بعد شهر بخمسة آلاف متر مكعب لليوم بعد دخول محطة التحلية الجديدة للخدمة.

و أكد الوزير أن مدينة انواذيبو و نظرا لخصوصيتها الاقتصادية و السياحية باعتبارها قبلة للمستثمرين و وجهة للمواطنين الراغبين في قضاء العطلة الصيفية فيها نتيجة لمناخها البارد , عمل القطاع على توفير صهاريج لتوزيع المياه داخل المدينة لسد النقص الملاحظ , مشيرا إلى أن الوضعية في تحسن نتيجة للإجراءات المتخذة و جهود السلطات الإدارية و البلدية.

وشملت جولة الوزير محطة تحلية مياه البحر الأصلية و التي تزود المدينة ب 3000 متر مكعب من المياه يوميا كما عاين تقدم الأشغال بالمحطة الجديدة لتحلية المياه و التي بلغت نسبة الأشغال بها 87% و التي من المقرر أن تعطي 5000 متر مكعب لترفع كمية الإنتاج، واستطلع معالي الوزير الأشغال الجارية بمحطة الضخ والخزان الرئيسي ذو سعة 5000 متر مكعب و الذي من المقرر انتهاء الأعمال به نهاية السنة الجارية