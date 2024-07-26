أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت أمس الخميس، تساقط كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو الآتي:

* لعصابه

– مقاطعة كيفه

كرومه البيظه…………………….. 70 ملم

واد أم الخز……………………. 60 ملم

دامغه (3)…………………. 40 ملم

أقليك أتفاقات ……………….. 40 ملم

ودان أولاد الحاج …………………..33 ملم

كفافه كرجمه. ………………….. 30 ملم

آمرجل …………………..30 ملم

أهل أكنيت …………………..30 ملم

كفافه إفلان…………………… 27 ملم

رك لودي…………. 25 ملم

أنواملين…………. 25 ملم

المبروك……… 25 ملم

أصبار……….. 24 ملم

تيشيليت أهل لمير……….. 21 ملم

أم القرى………… 21 ملم

أقليك أهل مودي………. 20 ملم

دار العافيه…………….. 18 ملم

كورودجل………. 16 ملم

أكني أردانه………… 15 ملم

أم أشكاك………. 15 ملم

بوملانه……….. 15 ملم

أزويره ………….14 ملم

أقورظ………. 13 ملم

كيفه………. 13 ملم

تاهميره……….. 12 ملم

بوكعاره ………. 12 ملم

بوكادوم………. 10 ملم

أذراع………. 09 ملم

شنقيط……….. 08 ملم

كنكوصه………. كاقي 55 ملم

أبلاجميل……. 30 ملم

أنخيله……… 30 ملم

أولاد لامين…….. 25 ملم

أدفيعه ثلول…….. 24 ملم

لغاثه كلرو ……….. 21 ملم

ساني……….. 20 ملم

خيرني……….. 20 ملم

خلوه……… 20 ملم

أهل مودي ملل……. 10 ملم

تناها…….. 06 ملم

لكليبيه…… 05 ملم

كنكوصه …….. 04 ملم

باركيول ماقه…….. 30 ملم

سنهوري……… 20 ملم

بوبقجه (2)……. 20 ملم

لبحير…… 16 ملم

باركيول……. 15 ملم

كواتيل…….. 15 ملم

بريجيل……. 15 ملم

الحاضره…….. 10 ملم

كرو تقاده إريجي…… 50 ملم

باميره…….. 35 ملم

كامو……. 25 ملم

أدي أجريد…….. 20 ملم

القايره……. 13 ملم

بلهراتك……. 07 ملم

* كوركول

– مقاطعة أمبود:

كوب أهل اليماني…….. 32 ملم

دجادجبني كانديكا…… 30 ملم

أنضام ميت……. 30 ملم

دجادجبني الشرفه….. 25 ملم

أهل عمار ول أعلي……. 20 ملم

أهل سالم…….. 20 ملم

أمزيريكه……. 20 ملم

دجيبابه……… 12 ملم

أنحل ……….10 ملم

– مقاطعة مقامه:

كونبو…….. 50 ملم

سانيى ……… 47 ملم

أنضاو ……. .15 ملم

الفرع………. 15 ملم

يولم نيرى…… 15 ملم

والي ……. 13 ملم

– مقاطعة مونكل:

ميت…….. البطحه 45 ملم

أدي أشرك…… 35 ملم

جاطل (2) ……… 30 ملم

لحنيكات…….. 20 ملم

الحله……. 18 ملم

بوذروه (1)…….. 18 ملم

– مقاطعة كيهيدي

دجيول……. 35 ملم

أولوم نيرى……. 15 ملم

نيما 14 ملم

التجمع العطف……… 11 ملم

توكومادي……. 10 ملم

– مقاطعة لكصيبه

لكريكره……… 45 ملم

ودجا بوصيابه……. 42 ملم

كريجكه……. 35 ملم

عكريش……….. 35 ملم

ول الرامي…….. 31 ملم

سيال……. 25 ملم

مفتاح الخير…….. 25 ملم

كانكي……. 20 ملم

جريكايه……. 20 ملم

دجكى……. 20 ملم

التجمع أهل عثمان…….. 20 ملم

لكصيبه……… 15 ملم

* لبراكنه

مقاطعة بوكى:

كوريل……… صادى 50 ملم

دار العافيه……. 45 ملم

دار الخظره…… 45 ملم

مفتاح الخير ……. 37 ملم

شابور……. 35 ملم

روتي…… 35 ملم

الجديده…… 35 ملم

وابوندى…… 30 ملم

شام….. 30 ملم

أروي….. 27 ملم

دقفك…….. 25 ملم

كالكو….. 23 ملم

آتوجيري….. 18 ملم

أبي…… 16 ملم

أرويمدي أطالب محمد…….. 16 ملم

كورول هامت…….. 14 ملم

– مقاطعة ألاك

واد القرك…….. 30 ملم

كراع أسدر…… 20 ملم

باب الخير……. 19 ملم

– مقاطعة أمبان:

ويندينك ……… 40 ملم

– مقاطعة مكطع لحجار

تويكتنه…….. 10 ملم

شلخت دمب…….. 05 ملم

* تكانت

– تجكجه

تيدومات…… 30 ملم

تنتملل……. 22 ملم

تنبريهم….. 20 ملم

تجكجه…… 12 ملم

أدروم……. 10 ملم

مكسم أببكر بن عامر…… 05 ملم

سد البركه…… 05 ملم

فرع التمات……. 02 ملم

القديه….. 01 ملم

– مقاطعة المجريه

تنبه…… 25 ملم

أدجوينكي……. 14 ملم

لتفتار…… 07 ملم

* كيدي ماغا

– مقاطعة قابو

دجيكنتورو….. 85 ملم

قابو……. 47 ملم

كوري……. 45 ملم

دجاكيلي……. 44 ملم

سلوقو…….. 37 ملم

كاراكورو…… 35 ملم

سلو……. 35 ملم

كنكو……. 35 ملم

صوفي……… 34 ملم

أهل عيسى باب……. 32 ملم

المصكول…….. 30 ملم

أشكاطه……… 30 ملم

الإسلام…….. 30 ملم

كليله 27 ملم

سد الماء……… 26 ملم

واعرت أهل لفظيل……… 25 ملم

باي دجام……… 25 ملم

آماكا أهل المختار……. 23 ملم

الملكه………. 22 ملم

دجيكوني……. .20 ملم

كونبا أنضو…….. 20 ملم

آماكا بولحيه…….. 20 ملم

واد أنعاج…….. 16 ملم

أزنيكي العربي…… 16 ملم

بوعته………. 15 ملم

سابوسيرى……… 15 ملم

أنبال أهل باريك……. 15 ملم

بوكو دجام…… 15 ملم

بورودي……. 15 ملم

أهل بولحيه……. 12 ملم

آرقاو…….. 12 ملم

شووطه………. 11 ملم

بغداد……. 10 ملم

الجديده……… 10 ملم

المدن لغلال……. 09 ملم

أشيه………. 06 ملم

– مقاطعة ول ينج

أذن لفرس……… 36 ملم

دقفك بنو وهيب…….. 30 ملم

بير إفرى…….. 25 ملم

دوملي أناكي…….. 22 ملم

سابورى………. 22 ملم

لكليبيه……. 21 ملم

متعيلك المدن……. 20 ملم

أشلخه……. 20 ملم

راس الفيل ……. 20 ملم

ول جدو الفلاني …………. 17 ملم

متعيلك أدباي ملم

لعوينات………. 10 ملم

أنبيه …….. 10 ملم

أنبيديع أساغه…….. 10 ملم

ول ينج………. 03 ملم

أحرج أكراج……… 03 ملم

– مقاطعة ومبو:

دجاريبه……… 30 ملم

ساني دجيري…………. 25 ملم

أنخيله………. (1) 25 ملم

تاقوتلل……….. 23 ملم

كدجول……….. 15 ملم

أنخيله (2)………… 14 ملم

أجار سونيكي…………. 12 ملم

أهل أركيك………. 10 ملم

عر 08 ملم

– مقاطعة سيليبابي:

حمدلله……………. 30 ملم

أدباي ول بني. ……………29 ملم

تينل دجبايه …………….. 25 ملم

أهل سيدي ول أمبارك ………………….. 16 ملم

أهل يربه. ………………16 ملم

الخشبايه…………….15 ملم

حاسي شكار ………………….. 15 ملم

دانكرمو ………………….. 15 ملم

آرتمه. …………………..12 ملم

واعرت أهل أحميميد ……………….10 ملم

دجالا ………………….. 10ملم

سيليبابي. …………………..07 ملم

أهل صمب…………………… 06 ملم

تاشوط…………………… 01 ملم