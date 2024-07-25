بدأ وزارة المياه والصرف الصحي، صباح اليوم الخميس، شفط وتصريف مياه الأمطار التي شهدتها العاصمة نواكشوط ليل الأربعاء/الخميس، عن مختلف المحاور الطرقية في العاصمة نواكشوط.

وحسب منشور نشرته وزارة المياه، على صفحتها على الفيسبوك، فإن “الآليات الجديدة التي تسلمها المكتب الوطني للصرف الصحي خلال اليومين الماضيين”، استخدمت في عملية الشفط.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تجري وفق “مخطط واضح، يستهدف الشوارع الرئيسية، وملتقيات الطرق والمستشفيات، والأسواق والمساجد والمؤسسات العمومية”.

وكانت مدينة نواكشوط قد شهدت البارحة، في ساعات متأخرة، تساقطات مطرية، أثّرت على حركة السير في المدينة.