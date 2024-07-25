قدمت جهة ولاية آدرار، دعما لبلديات الولاية، تضمن إنجاز عدة مقاطع طرقية، بغلاف مالي يبلغ 48 مليون أوقية قديمة، “لفك العزلة” عنها.

ويسعى الدعم إلى “إنجاز طريق يربط بين بلدية المداح وعاصمة المقاطعة أوجفت، على امتداد 23كلم”، بالإضافة إلى “إنجاز مقاطع بطول 36كلم، تربط بين (بلدية انتيركنت- المداح) و(انتيركنت -الموسع) و(انتيركنت-اندعجي) وبلدية (وادان-اكفايه)”.

وتضمن الدعم، تسليم سيارات ثلاثية العجلات، “ومجموعة من الثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية، وزعت على التعاونيات النسوية في عموم الولاية باستثناء بلدية أطار المركزية.

وتعهدت الجهة، “بدعم التنمية المحلية من خلال تحسين نوعية الخدمات، وتطوير التعليم وترقية الاستثمارات، وتمكين المجموعات المحلية من مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية”.