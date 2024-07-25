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موريتانيا: إنقاذ أزيد من 100 مهاجر وانتشال جثث آخرين

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف

أعلنت السلطات الموريتانية عن إنقاذ 103 مهاجرين غير نظاميين، وانتشال جثث 25 آخرين قبالة سواحل العاصمة نواكشوط.

وأوضح خفر السواحل الموريتانية، أن قيادته بالمنطقة الجنوبية لاحظت الاثنين الماضي وجود سفينة قبالة سواحل نواكشوط، حيث كان البحر في وضعية هيجان، وكان على متنها حوالي 140 مهاجرا من جنسيات افريقية مختلفة.

وأضاف قائد المنطقة الجنوبية لخفر السواحل الموريتانية، الشيخ ماء العينين سيدي هيبه، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، أن 10 أشخاص ممن تم إنقاذهم تطلبت حالتهم المساعدة الطبية العاجلة.

وتوقع المسؤول أن يقذف البحر خلال الأيام المقبلة مزيدا من ضحايا هذه السفينة التي انطلقت من غامبيا مرورا بالسنغال، ويقدر عدد ركابها بحوالي 140 راكبا من جنسيات إفريقية مختلفة.

وأضاف أنه تم حتى الآن إحصاء 65 سنغاليا، من ضمنهم 6 نساء وثلاثة أطفال و52 غامبيا من بينهم 3 نساء و3 أطفال ورجلا من كوديفوار.

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موري نت
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