تجول الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، في أقسام أثنين من مستشفيات العاصمة نواكشوط حيث التقى ببعض المرضى واطلع على أحوالهم.

وجاء في برقية نشرتها الرئاسة الموريتانية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ولد الغزواني “أدى زيارة عفوية لكل من المستشفى الوطني، ومركز الأمراض العصبية وسط العاصمة انواكشوط”.

وأضافت الرئاسة أن الهدف من الزيارة هو “عيادة المرضى، ومؤازرتهم والاطمئنان على أوضاعهم في يوم عيد الفطر المبارك”.

وقالت في السياق ذاته: “حرص فخامة رئيس الجمهورية على أن تتم هذه الزيارة بشكل عفوي، ومفاجئ مراعاة لطابعها الإنساني”.

وحسب نفس المصدر فإن الرئيس الموريتاني “قدم إعانات مالية استفاد منها عشرات المرضى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه نزلاء المستشفيين، وأبدوا ارتياحهم له”.