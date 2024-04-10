Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 11 أبريل
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

في يوم العيد.. غزواني يزور مرضى مستشفيات نواكشوط

الشيخ محمد حرمهبواسطة

تجول الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، في أقسام أثنين من مستشفيات العاصمة نواكشوط حيث التقى ببعض المرضى واطلع على أحوالهم.

وجاء في برقية نشرتها الرئاسة الموريتانية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ولد الغزواني “أدى زيارة عفوية لكل من المستشفى الوطني، ومركز الأمراض العصبية وسط العاصمة انواكشوط”.

وأضافت الرئاسة أن الهدف من الزيارة هو “عيادة المرضى، ومؤازرتهم والاطمئنان على أوضاعهم في يوم عيد الفطر المبارك”.

وقالت في السياق ذاته: “حرص فخامة رئيس الجمهورية على أن تتم هذه الزيارة بشكل عفوي، ومفاجئ مراعاة لطابعها الإنساني”.

وحسب نفس المصدر فإن الرئيس الموريتاني “قدم إعانات مالية استفاد منها عشرات المرضى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهو ما ثمنه نزلاء المستشفيين، وأبدوا ارتياحهم له”.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة