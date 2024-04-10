تستضيف غواتيمالا مؤتمرا إقليميا حول الهجرة في السابع من مايو المقبل، يحضره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ما أفاد دبلوماسيون.

وأ علن عن المؤتمر أساسا، في فبراير الماضي في ختام اجتماع في واشنطن بين دبلوماسيين كبار من الولايات المتحدة والمكسيك وغواتيمالا. وكان من المقرر عقده في أبريل.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية في غواتيمالا لوكالة فرانس برس إن موعد المؤتمر حدد في السابع من مايو وسيشارك فيه ممثلون من حوالى 20 دولة بينهم رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو.

وشكر السفير الأميركي في غواتيمالا توبن برادلي، غواتيمالا على استضافتها المؤتمر موضحا للصحافيين أن بلينكن سيحضر.

وتشكل الهجرة موضوعا رئيسيا في إطار حملة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر، والتي يسعى خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية ثانية في مواجهة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب الذي يتهمه بعدم بذل ما يكفي من جهود لمعالجة مشكلة الهجرة.

ورصدت دوريات حرس الحدود الأميركيين أكثر من 2,7 مليون مهاجر بطريقة غير نظامية عند الحدود مع المكسيك منذ يناير 2023، كان أكثر من 800 ألف منهم مكسيكيون و285 ألفا غواتيماليين بحسب بيانات رسمية.

وتولى أريفالو الرئاسة في غواتيمالا شهر يناير الماضي، وزار واشنطن الشهر الماضي للبحث في قضية الهجرة مع بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.