أعلنت القنصلية العامة لموريتانيا بالدار البيضاء عن عزمها بذل كافة الجهود لضمان تقديم خدمة نوعية وفعالة لصالح أفراد الجالية المقيمة بالمملكة المغربية.

وجاء في تهنئة وجهتها لأفراد الجالية بمناسبة عيد الفطر، أن القنصلية تعتزم انتهاج أسلوب جديد يعتمد القرب من المواطنين وتبسيط وتسريع المعاملات الخاصة بهم، مع الاستعداد الدائم لتقديم الاستشارة و المؤازرة القنصلية كلما كان ذلك مطلوبا.

وعبرت عن شكرها و تقديرها للتعاون والتسهيلات التي تقدمها سلطات المملكة المغربية لأبناء الجالية الموريتانية المقيمين بها.

وكانت موريتانيا قد أعادت فتح قنصليتها العامة بمدينة الدار البيضاء في شهر سبتمبر من العام الماضي بعد ان تم اغلاقها سنة 2007.