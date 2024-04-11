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Mauritel

في رسالة عاجلة.. شركة أبل تحذر مستخدميها من هجوم «خطير»

سيدي محمد شمّادبواسطة

حذرت شركة أبل مستخدميها من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين “لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس” وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.

وقالت أبل في الإخطار الذي نشرته رويترز إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا «اختراق هواتف آيفون عن بعد».

ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.

وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.

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موري نت
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