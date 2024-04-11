بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فإن الطرفان تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.