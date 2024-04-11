أعلنت عالمة أعصاب بريطانية، أن مقدار الوقت الذي على الشخص أن يقضيه في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي يوميا، يجب أن لا يتجاوز 30 دقيقة فقط.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن راشيل سمرز، وهي خبيرة طبية، أن قضاء وقت طويل في تصفح المنصات الاجتماعية يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة.

وأضافت: «يجب عليك قضاء 30 دقيقة فقط في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي إذا كنت تريد أن تبقي عقلك نشطا وتحافظ على وظائفك الإدراكية».

وأوضحت سمرز أن الإفراط في استخدام “إنستغرام و”تيك توك” و”إكس” قد يكون السبب وراء “اكتئابك” و”قلقك”.

وتابعت: «إذا كنت تنام بشكل سيئ أو تعاني من ضباب الدماغ، فمن المرجح أنك تقضي الكثير من الوقت في التصفح».

وأردفت قائلة: «وفي حال أيضا وجدت نفسك تتخلى عن علاقاتك خارج الإنترنت، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لتقليص مدة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».