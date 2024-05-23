بدأت اليوم الخميس في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، حملة تلقيح ضد شلل الأطفال تستهدف 60 ألف طفلا في الولاية من فئة 0-5 سنوات.

وقالت السلطات الصحية في الولاية إنها عبأت كل «الوسائل الفنية واللوجستية والبشرية للوصول إلى الهدف المرسوم لهذه الحملة».

وأضاف المدير الجهوي للصحة في الولاية الدكتور با قاسوم أن 69000 جرعة لقاح، وزعت توزيعها على كل المقاطعات.

كما وزعت الأدوات اللازمة لاستعماله يتولى الإشراف عليها 168 فريقا تضم 42 مشرفا ميدانيا.

وسبق أن أعلنت المنطقة الأفريقية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، في أغسطس 2020، منطقة خالية من فيروس شلل الأطفال البري (WPV) ، فيما كانت موريتانيا بدورها قد أعلنت عن آخر حالة في أبريل 2010.