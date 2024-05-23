افتتحت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لأول مرة سفارة لجمهورية أوكرانيا، التي تأسست علاقتها بموريتانيا في سبتمبر 1992.

وقال القائم بالأعمال في السفارة الأوكرانية بنواكشوط، فيكتور بورت، إن موريتانيا تلعب «دورا هاما في تحقيق الاستقرار وفض النزاعات بالطرق والوسائل السلمية، آملا أن تساهم بجهودها الدؤوبة في التخفيف من معاناة الأوكرانيين».

وأضاف بورت أن «أنه في الآونة الأخيرة اكتسب التعاون الثنائي ديناميكية إيجابية جديدة، إذ تم تكثيف الحوار السياسي والتعاون البناء بين البلدين على الساحة الدولية» وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أوكرانيا تعتبر موريتانيا «بلدا صديقا، وشريكا اقتصاديا واعدا في منطقة الساحل» معتبرا أن فتح السفارة بنواكشوط سيمكن من «إنشاء مشاريع مشتركة ورفع التبادلات التجارية بين البلدين».

وأوضح أن «افتتاح هذه السفارة جاء ليؤكد حرص بلاده على تعزيز وتوطيد علاقاتها مع موريتانيا».

وكانت موريتانيا من بين الدول التي صوتت مارس 2022 خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة على وقف الحرب في أوكرانيا وسحب روسيا لقواتها