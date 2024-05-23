رفعت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبا ، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين من الجهات الأربع، وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعدادا لموسم حج هذا العام.

وتأتي عملية رفع ستار الكعبة عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى.

وجرت العادة قبل الحج أن ترفع ستار الكعبة وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 متر ا، ويرفع ثوب الكعبة المشرفة على 6 مراحل؛ تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، على أن يعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عدة إجراءات لتنظيم موسم الحج، من بينها البدء في تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطنا أو مقيما.