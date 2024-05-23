أعلنت وزارة الدفاع الوطني بالنيجر، مقتل جنديين ومدني، في هجوم نفذه مسلحون، أمس الأربعاء، على بعد حوالي مائة كلم شرق العاصمة نيامي، مؤكدة أنه تم العثور على كمية كبيرة من الآليات الحربية وذخائر.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى مقتل جنديين ومدني في هجوم نفذه «إرهابيون كانوا يستقلون حوالي عشرين دراجة نارية» في قرية تابالا الواقعة في إقليم باليارا.

وأضاف المصدر ذاته أنه «تم أيضا قتل ثلاثة إرهابيين»، مشيرا إلى أن عناصر جيش النيجر عثرت على دراجات نارية وبنادق وقاذفة صواريخ ومدفع رشاش وجهاز اتصالات، وتم نشر تعزيزات أمنية لمطاردة المهاجمين الآخرين.

وقبل يومين قتل نحو 20 شخصا في هجوم شنه مسلحون مطلع الأسبوع في قرية بمنطقة تيلابيري في النيجر قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت الإذاعة العامة النيجرية الأربعاء.

وقالت إذاعة «صوت الساحل» إن منطقة تيلابيري في حالة حداد بعد الهجوم الذي «نفذته جماعة مسلحة، وهو هجوم تسبب للأسف في مقتل حوالي عشرين شخصا ».

ولم تحدد الإذاعة ملابسات الهجوم، لكنها أشارت إلى أنه وقع في قرية جامبالا، على الطريق الوطني رقم 1، على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا من تيلابيري، المدينة الكبيرة في جنوب شرق النيجر والتي تقع على بعد 100 كيلومتر من العاصمة نيامي.

ومن بين الضحايا نساء وأطفال، بحسب المعلومات التي نشرها سكان من المنطقة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضافت الإذاعة أنه في مواجهة هذا الوضع «اللاإنساني والشائن، أصدر رئيس الدولة عبد الرحمن تياني تعليماته إلى وزير الشباب المتحدث الرسمي باسم الحكومة العقيد عبد الرحمن أمادو، بالذهاب وإظهار كل تعاطف الشعب النيجيري وتقديم التعازي لأسر الضحايا ».

وتشهد النيجر هجمات مسلحة منتظمة منذ ما يقرب من عشر سنوات في عدة أجزاء من أراضيها.