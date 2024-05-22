وقعت موريتانيا مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويتي اليوم الأربعاء، اتفاقية قرض مسير لتمويل مشروع تنمية الواحات.

وستحصل موريتانيا بموجب هذا الاتفاق على قرض يبلغ 3 ملايين دينار كويتي، أي 10 ملايين دولار امريكي موجهة لمشروع تنمية الواحات.

وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن هذا القرض يهدف إلى المساهمة في المحافظة على الواحات الموريتانية القائمة وتطويرها، وإنشاء واحات جديدة، وذلك من خلال ترشيد استخدام مياه الآبار السطحية القائمة، وحفر آبار عميقة لري مساحات جديدة من الأراضي الزراعية باستخدام أنظمة الري الحديثة لزراعة النخيل.

كما يهدف إلى المحافظة على استدامة المياه والتربة في مناطق الواحات مما سيساهم في زيادة الإنتاج الزراعي.