وقعت موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة، وثيقة إطار تعاون لتمويل مشاريع تنموية بمليار دولار أمريكي.

ووقع عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد عبد السلام ولد محمد صالح، وعن البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر.

وقالت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، إن تكلفة تمويل المشاريع ستوجه منها 330 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية بمشاركة موريتانيا، و670 بتمويل من طرف مؤسسات التمويل التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

ويشمل هذا الإطار، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات، مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، من خلال تسريع النمو الاقتصادي عن طريق تمويل مشاريع التحول الطاقوي والزراعة والمياه والبنية التحتية للنقل وتعزيز تنمية رأس المال البشري والشمول الاجتماعي، عبر تحسين التعليم والتدريب المهني والرعاية الصحية.