أعلنت بلدية تفرغ زينة، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، عزمها إغلاق كافة نقاط تربية وذبح الدجاج في الحيز التابع لها.

وقالت البلدية، إن هذا القرار يأتي بعد تلقيها عدة شكاوى من السكان، من تضررهم من هذه الأماكن، قدمت إنذارا لأصحابها قبل شهر، فإنها تعتزم إغلاق كافة هذه الأماكن.

وأضافت أن نقاط تربية وذبح الدجاج تتسبب في تلوث بالبيئة وتشويه للوجه الحضري للمدينة، وتلحقد أضرارا بالسكان والمارّة، بسبب روائحها الكريهة.

وأكدت أنها قررت إغلاق كافة نقاط تربية وذبح الدجاج في المقاطعة، والسماح فقط لمحلات البيع العصرية، التي تحترم المعايير الصحية، وتحافظ على الوجه الحضري للمدينة.