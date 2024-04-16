ترأس وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة في الحكومة الموريتانية عبد السلام ولد محمد صالح صحبة مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالاقتصاد والصناعة والتجارة آلبير موشنغا صباح اليوم الاثنين بمقر ممثلية الاتحاد الإفريقي بواشنطن اجتماعا لوزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية بدول الاتحاد الإفريقي.

يدرس الاجتماع تنسيق المواقف من الإشكاليات الكبرى المطروحة على مجموعة العشرين وخاصة ما يتعلق منها بإفريقيا كمقاربة المديونية المستدامة وإصلاح منظومة حوكمة المؤسسات المالية متعددة الأطراف وتمويل البنى التحتية المساعدة للتنمية والانتقال الطاقوي العادل.

وقد اتفق المشاركون على آلية عمل منسق لضمان مصالح إفريقيا خلال القمة القادمة لمجموعة العشرين بالبرازيل في نوفمبر المقبل. والمشاركة الفعالة في الاجتماعات الوزارية والفنية المتخصصة والتي ستنتظم خلال الشهور القادمة قبل انعقاد القمة.

حضر الاجتماع عن الجانب الموريتاني إضافة إلى وزير الاقتصاد كل من وزير المالية إسلم ولد محمد امبادي ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي ومستشار رئيس الجمهورية السيد سيدأحمد ولد ابُّوه وسفيرتنا بواشنطن سيسه منت بيده والمدير العام للتمويلات والتعاون الدولي السيد محمد سالم ولد الناني.

وبعد هذا الاجتماع عقد الوفد الموريتاني لقاء على انفراد مع مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالاقتصاد والصناعة والتجارة تم خلاله ضبط آلية التنسيق المتعلق بقمة العشرين بين موريتانيا التي ترأس الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الإفريقي المختصة.