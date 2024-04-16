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موريتانيا تبحث إمكانية التعاون مع المركز العالي لدراسات الدفاع بإسبانيا

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أجرى  وزير الدفاع الوطني  حننه ولد سيدي اليوم الثلاثاء في  مقر الوزارة في نواكشوط مباحثات مع بعثة من المركز العالي لدراسات الدفاع الوطني بالمملكة الاسبانية برئاسة مدير المركز المذكور الفريق ميغيل باليريلا وغارسيا دي غامارا.

وتناولت المباحثات التي تدخل في إطار الزيارة التي تقوم بها البعثة لموريتانيا حاليا، بحث إمكانات التعاون بين وزارة الدفاع الوطني والمركز العالي لدراسات الدفاع الوطني بالمملكة الاسبانية وسبل تعزيزها.

وحضر اللقاء كل من العقيدين سيدي محمد ولد حمادي مدير العلاقات الخارجية بوزارة الدفاع الوطني، واحمد محمد الحاج خيري مدير مديرية المساعدة على إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج بوزارة الدفاع الوطني.

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موري نت
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