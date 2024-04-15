انطلقت اليوم الاثنين عملية المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية على امتداد التراب الوطني ، والتي تستمر إلى غاية 29 مايو 2024.

وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، الداه ولد عبد الجليل، في كلمة له بالمناسبة، إن هذه المراجعة الاستثنائية للائحة الانتخابية من شأنها أن تسمح للناخبين الذين لم يتم تسجيلهم من قبل، وكذا الذين بلغوا سن التصويت (18 سنة)، بالتسجيل على اللائحة الانتخابية، كما ستسمح للمسجلين سابقاً بتغيير مكاتبهم عبر التسجيل عن بعد.

وأضاف ولد عبد الجليل أن اللجنة الانتخابية اتخذت كافة الإجراءات ووفرت الوسائل الضرورية لانطلاق هذه المراجعة في ظروف نموذجية، مضيفاً أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعول على دور الجميع في التحسيس والتعبئة لهذه المراجعة الاستثنائية، وتأمل في أن يسهم كافة الشركاء من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والتنظيمات الصحفية في إنجاح هذا المجهود.

وستنطلق المراجعة الخاصة بالجاليات في الخارج، والتي ستحدد بمقرر مشترك من وزارتي الخارجية والداخلية، إبتداء من 25 ابريل الجاري إلى غاية 29 مايو 2024.

وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قد حددت الثاني والعشرين من يونيو 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.