عثر صيادون قبالة ساحل ولاية بارا الشمالية في البرازيل على قارب مليء بجثث مهاجرين في المحيط الأطلسي، من المرجح أنه انطلق من الشواطئ الموريتانية.

وقالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إن القارب كان على متنه مهاجرين أفارقة، بينهم موريتانيون وماليون، استنادا إلى بعض الوثائق التي عثر عليها بالقرب من الجثث.

وجاء في البيان: “تشير الوثائق والمقتنيات التي عُثر عليها بالقرب من الجثث إلى أن الضحايا كانوا من المهاجرين من القارة الأفريقية، من منطقة موريتانيا ومالي”.

وأضافت الشرطة أن هناك جنسيات أخرى قد تكون من بين الوفيات.

ًوأشارت، إلى أن القارب الذي يبلغ طوله نحو 12 مترا، يشبه قوارب الصيد التي يستخدمها المهاجرين غير النظاميين خلال رحلتهم نحو جزر الكناري في اسبانيا.

ولفتت الشرطة إلى أن القارب من المرجح أن يكون قد تاه في البحر، مؤكدة أن البرازيل لم تكن وجهتهم النهائية.