أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني (السابق)، دعمهم وتأييدهم لترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجاء في البيان الموقع، لأعضاء المجلس، أن ذلك جاء “بعد دراسة متأنية للساحة السياسية.”

وقال الشيخ حننه، شيخ باسكنو في تصريح لـ(صحراء ميديا)، أنهم اجتمعوا “الليلة البارحة لتوحيد موقفهم من الاستحقاقات المقبلة.”

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وأشار إلى أنهم بعد دراستهم للأوضاع، في “الساحة السياسية”، قرروا بالإجماع “دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للترشح لمأمورية ثانية، لضمان استقرار البلد، وستكمال الإنجازات، بما يخدم الوطن والمواطن.”

وفيما يلي، الموقعون على البيان:

1- الشيخ حننه شيخ باسكنو

2- محمد الحسن الحاج شيخ روصو

3 – المصطفى سدات شيخ تجكجه

4 – حيموده أحمد شيخ كوبني

5 – با الحاج شيخ بوكي

6 – اشريف أحمد خطري شيخ جكني

7 – محمد الأمين ابنيجاره شيخ تيشيت

8 – يعقوب حمزه شيخ كرمسين

9 – سيدي محمد الطالب عبد الله شيخ باركيول

10 – مولاي اشريف شيخ ولاته

11 – محمد أبكر شيخ تامشكط

12 – محمد المصطفى انبط شيخ مقطع لحجار

13 – أحمد محمود الحاج. شيخ وادان

14 – محمد سالم محمد سيديا شيخ المذرذره

15 – موسى أحمد شيخ نواكشوط

16 – الرفعه أحمد نل شيخة نواكشوط

17 – جوب عبد الله شيخ امباي

18 – المعلومه المختار نواكشوط

19 – سيدين الديدي شيخ شنقيطي

20 – الشيخ محمد ازناكي شيخ اكجوجت

21 – محمد ميني شيخ ول ينج

22 – سوماري عمر شيخ سيلبابي

23 – محمد باله شيخ منقل

24 – اقليوه باباه ان شيخة انواذيبو

25-ببكر قدور شيخ انواكشوط

26-المخطار ببكر شيخ آلاك

27-محمد افلواط شيخ ازويرات

فرفورة محمد لمين شيخة انواكشوط-28