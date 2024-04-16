أعلن السياسي الموريتاني أحمد هارون ولد الشيخ سيديا، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة خلال شهر يونيو المقبل.

جاء إعلان ذلك اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقد بالعاصمة نواكشوط.

ويأتي إعلان ولد الشيخ سيديا، بعد إعلان كل من النائب البرلماني العيد ولد محمدن، والمرتجي ولد الوافي، والمحامي محمد ولد الشيخ، وأعل الشيخ ولد الحضرامي ولد أمم، دخولهم في السباق الرئاسي.

وكان النائب البرلماني بيرام الداه عبيد، قد أعلن أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينتظر أن يعلن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ترشحه لمأمورية ثانية، خلال الأيام المقبلة.