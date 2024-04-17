وتم خلال الجلسة التباحث حول مختلف ملفات موريتانيا لدى البنك، حيث تمت مناقشة سبل الدفع بها إلى الأمام خاصة ما يتعلق بمراجعة حصة موريتانيا من برامج المنح والمساعدات والاعتمادات التي تقدم مؤسسة التنمية الدولية – إحدى مؤسسات المجموعة – لتعزيز التنمية الاقتصادية في موريتانيا.

كما شملت مباحثات وزير الاقتصاد لقاء مع نائبة إداري الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية موند مويانغاوا، وكرس اللقاء استعراض مسارات علاقات التعاون التي تربط موريتانيا، بهذه الهيئة الامريكية المتخصصة في تقديم المساعدات ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان العالم.

ويشارك وفد من موريتانيا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، ويضم الوفد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، ووزير المالية اسلمو ولد محمد امبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي والسفير المتجول تام صمبا والمفتش العام للدولة الحسن ولد زين ومستشار رئيس الجمهورية السيد أحمد ولد ابّوه ومستشار الوزير الأول محمد الامين ولد الرقاني وعدد من كبار المسؤولين بالقطاعات الاقتصادية والمالية.