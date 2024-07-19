أعلن المغرب إنقاذ 56 مهاجرا غير نظامي قبالة شواطئه المطلة على المحيط الأطلسي، بينهم 8 نساء وقاصر.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته القوات المسلحة الملكية المغربية (الجيش) عبر حسابها على فيسبوك، الجمعة.

وأوضح البيان أن “وحدة تابعة للبحرية الملكية تمكنت أمس الخميس من إنقاذ 56 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 8 نساء وقاصر”.

وأشار إلى أن المهاجرين غير النظاميين “كانوا على متن قارب مطاطي قبالة ميناء طرفاية “.

ووفق البيان، تلقى المعنيون الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي لعمل الإجراءات الإدارية اللازمة.

وفي 23 يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية إحباط 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.

وقالت الوزارة، حينها في بيان، إنه “تم تفكيك أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر خلال العام الماضي (2023)، بزيادة 44 بالمئة مقارنة بـ 2022”.

وتتزايد محاولات مواطنين أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.