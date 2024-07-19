أفادت شبكة الاتصالات الإدارية التابعة لوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الجمعة، أن مقاييس المطر سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هطل كميات مهمة من الأمطار في عدة ولايات، وذلك على النحو التالي:

لعصابه:

أبلاجميل 25 ملم

بافرارا 25 ملم

كوركل:

أهل عمر ول أعلي 65 ملم

سيليو أبرار 60 ملم

أدباي سيليو 55 ملم

أهل سالم 55 ملم

كوب أهل دجادج 45 ملم

جديبابه 45 ملم

خظارت لحسي 44 ملم

أدي لمكيل 36 ملم

بودامي 35 ملم

أودي لوط 35 ملم

الفدره 35 ملم

أركنه1 35 ملم

أنحل 35 ملم

ألمان 35 ملم

أحسي أهبدلي 35 ملم

المطاوله 31 ملم

بتك أهل عالي 30 ملم

دجادج بني كانديكا 25 ملم

فم لكليته 25 ملم

سد فم لكليته 25 ملم

بتك أهل اليماني 22 ملم

أمبود 20 ملم

لمسيكم 20 ملم

بوكادوم 20 ملم

دجادج بني أشرف 20 ملم

التجمع صبح لله 20 ملم

تنترامه 20 ملم

حامظيه 20 ملم

أمزيريكه 18 ملم

أنضام ميت 15 ملم

أنبيدعات 15 ملم

لوريمه عبود 12 ملم

أولاد الحاج 11 ملم

آكويده 10 ملم

كوب أهل جعفر 04 ملم

توفوندى سيفى 25 ملم

توكومادي 25 ملم

أهل النانه 20 ملم

التجمع العطف 15 ملم

أرويبينه 12 ملم

كيهيدي 05 ملم

لكصيبه 30 ملم

بتانكل 20 ملم

أجريكايه 15 ملم

مفتاح الخير 14 ملم

أتويجيله 60 ملم

سانكو 35 ملم

أضاو 35 ملم

بيلكه 33 ملم

يوم نيرى 31 ملم

مقامه 17 ملم

دولل 05 ملم

تولل 05 ملم

مونكل 13 ملم

جاطل لكصر 12 ملم

آزكيلم 06 ملم

بوذروه 05 ملم

لبراكنه:

أبيديعه 15 ملم

فوندو 15 ملم

ليوه 15 ملم

باكودين 10 ملم

بوشامه 10 ملم

أنابينا 08 ملم

الترارزه :

روصو 03 ملم

أنبريه 30 ملم

علب أحمدين 21 ملم

الجامع 15 ملم

أبدن 15 ملم

بني ناجي 14 ملم

ديك نور 14 ملم

بوحجره 13 ملم

كرمسين 10 ملم

لبيرد 10 ملم

أجيه 10 ملم

أندرينايه 10 ملم

بيرت 09 ملم

أمل أسرور 08 ملم

أنجاكو 08 ملم

أنخيله 05 ملم

أنبلل 05 ملم

بنبري 05 ملم

آقندايت 04 ملم

كيدي ماغا :

دجاكيلي 53 ملم

المسلم 50 ملم

الصوفي 36 ملم

آماكا أهل المختار 35 ملم

قابو 30 ملم

أشكاطا 30 ملم

أشلخه 27 ملم

كوري 25 ملم

الجديده 25 ملم

كنكو 22 ملم

دجيكوني 21 ملم

أزنيكي العربي 20 ملم

دجيكونتورو 20 ملم

سلو 20 ملم

سابو سيرى 19 ملم

أزنيكي إفلان 18 ملم

بوعته 16 ملم

شووطه 15 ملم

آماغا بولحيه 15 ملم

أمباله أهل باريك 15 ملم

بغداد 14 ملم

سولوقو 13 ملم

أمباله المركز 12 ملم

أهل بولحيه 10 ملم

الإسلام 10 ملم

بوتنده 10 ملم

كونبا أنضو 04 ملم

واعرت أهل لكحل 03 ملم

دجيكي 70 ملم

الدرك الطلح 65 ملم

سابورى 30 ملم

راس الفيل 30 ملم

أبير إفرى 25 ملم

كني البرد 22 ملم

أنبيديع أساقه 10 ملم

بنعمان 10 ملم

ول ينج 02 ملم

آكوينيت 25 ملم

أهل عالي الجديده 20 ملم

أجار المدينه 15 ملم

ول رامي بديزكن 15 ملم

تاقوتلل 12 ملم

دجيكي 11 ملم

عر 10 ملم

أنخيله1- 10 ملم

أنخيله2 -10 ملم

بوكربه 10 ملم

الطبال4 -10 ملم

سانى دجيري 10 ملم

ومبو 08 ملم

جاريبه 07 ملم

أهل لحسن 07 ملم

أهل أركيك 05 ملم

أهل أبريك 05 ملم

أهل يربه 16 ملم

ول أنبني 16 ملم

سيليبابي 15 ملم

الخشبايه 15 ملم

دانكرمو 13 ملم

واعرت أهل لكحل 13 ملم

خاسي شكار 10 ملم

حمدلله 10 ملم

واعرت أهل أحميميد 10 ملم

جالا 08 ملم

تاشوط 02 ملم

كلينكمو 02 ملم