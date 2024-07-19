تسبب انقطاع واسع النطاق لشركة “مايكروسوفت” في تعطيل رحلات جوية وبنوك ومنافذ إعلامية وشركات في جميع أنحاء العالم، صباح اليوم.

وبحسب بيانات أوردها موقع “DownDectector”، الذي يتتبع انقطاعات الإنترنت المبلغ عنها من قبل المستخدمين، فإن انقطاعات متزايدة في الخدمات شهدتها شركات فيزا وامازون وإي دي تي سيكيوريتي وشركات الطيران بما في ذلك أمريكان إيرلاينز وديلتا.

وأفادت شركة إينا المشغلة للمطارات الإسبانية بأن الحركة تأثرت في كل المطارات الإسبانية بسبب عطل معلوماتي على مستوى العالم. وتحدثت الشركة الأولى في العالم من حيث عدد الركاب عن “تأخير” محتمل في الرحلات مشيرة إلى أن هذا “الحادث الفني العالمي يؤثر بصورة رئيسية على نقاط التسجيل وبيانات الركاب”. وبانتظار إصلاح العطل، أعلنت الشركة أنها تنفذ بعض العمليات “بواسطة أنظمة يدوية”.

وقالت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن “لا دليل” على أن العطل التكنولوجي العالمي الذي طال شركات طيران ومصارف وبورصات ووسائل إعلام، ناجم عن “هجوم إلكتروني”.