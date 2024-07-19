تمكنت الفرقة الخاصة للجمارك بمطار “بليز ديان” الدولي بدكار، من حجز 36 صفيحة كوكايين تزن 40.3 كيلوغراما، وتقدر قيمتها بحوالي 3 ملايير و200 مليون فرنك إفريقي، حسبما أفاد مصدر جمركي سنغالي.

وذكر بلاغ لقسم الإعلام والعلاقات العامة التابع لمديرية الجمارك السنغالية، أن عملية الحجز الجديدة للكوكايين تمت يوم الأحد الماضي، موضحا أن “المخدرات كانت مخزنة بعناية في حقيبتين تخصان سيدة فرنسية الجنسية متوجهة إلى أوروبا”.

وبحسب المصدر ذاته،” تم تأكيد الاختبار الإيجابي للكوكايين، الذي أجراه المختبر الوطني لتحليل المخدرات التابع للشرطة التقنية والعلمية”.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المتهمة، مشيرا إلى أن “التحقيق أخذ مجراه”،

وأبرز المصدر أن هذه العملية تعد “ثمرة للاستغلال الحصيف للمعلومات المتعلقة بمصالح الهيئة العليا للمطارات بالسنغال “.

يشار إلى أن هذه العملية هي الثانية من نوعها بعد عملية مماثلة تمت بتاريخ 8 يونيو 2024 والتي أسفرت عن حجز 20 كيلوغراما من الكوكايين.