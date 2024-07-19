أعلن المكتب التنفيذي لحزب تكتل القوى الديمقراطية، فصل خمسة من قادة الحزب من عضويته بشكل نهائي.

ويشمل القرار النهائي كلا من جابرا فسينو وإبراهيم ابيهي، ويعقوب جالو، ويرب أحمد صالح، والإمام أحمد محمدو، ويعد هولاء من الجناح الموالي لرئيس الحزب أحمد ولد داداه، الذي قرر دعم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهو ما رفضه المكتب التنفيذي للحزب.

وأكد المكتب التنفيذي في بيان، أنه ناقش خلال اجتماعه، تقرير لجنة التحقيق التي شكلها سابقا، وكلفها بالاستماع إلى بعض أعضاء الحزب حول أفعال منسوبة إليهم.