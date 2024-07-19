كشف وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات في مجال تحلية المياه، لتمويل وإقامة محطة لتحلية مياه البحر في نواكشوط بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم.
وأضاف خلال جولة له في منشآت آفطوط الساحلي، أحد المصادر المغذية للعاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب، إن هذه المحطة ستكون مصدرا ثالثا يغذي العاصمة نواكشوط بالماء الصالح للشرب.
وقال الوزير إن أعمال الصيانة التي عرفتها منشآت آفطوط الساحلي مكنت من زيادة معتبرة في الانتاج خلال اليومين الماضين، حيث وصل الانتاج إلى حدود 150.000 متر مكعب في اليوم.
و أكد أن العمل جار لزيادة الكميات المنتجة من المياه من آفطوط الساحلي لتصل إلى 225.000 متر مكعب في اليوم بعد الشروع أعمال توسعة المشروع، مشيرا في الآن ذاته إلى أن العمل سيبدأ خلال أسابيع في توسعة منشآت إديني، ليرتفع الانتاج فيه من 59.000 متر مكعب في اليوم إلى أكثر من 100.000 متر مكعب في اليوم.