Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 19 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

موريتانيا توقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بالعاصمة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
كشف وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات في مجال تحلية المياه، لتمويل وإقامة محطة لتحلية مياه البحر في نواكشوط بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم.
وأضاف خلال جولة له في منشآت آفطوط الساحلي، أحد المصادر المغذية للعاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب، إن هذه المحطة ستكون مصدرا ثالثا يغذي العاصمة نواكشوط بالماء الصالح للشرب.
وقال الوزير إن أعمال الصيانة التي عرفتها منشآت آفطوط الساحلي مكنت من زيادة معتبرة في الانتاج خلال اليومين الماضين، حيث وصل الانتاج إلى حدود 150.000 متر مكعب في اليوم.
و أكد أن العمل جار لزيادة الكميات المنتجة من المياه من آفطوط الساحلي لتصل إلى 225.000 متر مكعب في اليوم بعد الشروع أعمال توسعة المشروع، مشيرا في الآن ذاته إلى أن العمل سيبدأ خلال أسابيع في توسعة منشآت إديني، ليرتفع الانتاج فيه من 59.000 متر مكعب في اليوم إلى أكثر من 100.000 متر مكعب في اليوم.
Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة