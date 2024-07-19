كشف وزير المياه والصرف الصحي إسماعيل ولد عبد الفتاح، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى أكبر الشركات في مجال تحلية المياه، لتمويل وإقامة محطة لتحلية مياه البحر في نواكشوط بسعة 300.000 متر مكعب في اليوم.

وأضاف خلال جولة له في منشآت آفطوط الساحلي، أحد المصادر المغذية للعاصمة نواكشوط بالمياه الصالحة للشرب، إن هذه المحطة ستكون مصدرا ثالثا يغذي العاصمة نواكشوط بالماء الصالح للشرب.