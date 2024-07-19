أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، وفاة شخص ودخول آخر في غيبوبة جراء، تعرضهما لصاعقة رعدية في مقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي.

وأضافت الوزارة في نشرة الطوارئ أن الصاعقة تسبب أيضا في نفوق بعض المواشي كانت في عين المكان دون أن تحدد عددها ولا نوعيتها، مضيفة أن “السلطات تتابع الوضعية عن كثب لتقديم ما يلزم”.

وفي قرية أم عشيش بمقاطعة آمورج بنفس الولاية، تضررت خمس دكاكين طينية، بالإضافة إلى منزلين جراء الأمطار فيما حاصرت المياه الناتجة عن الأمطار سوق القرية.

وفي مقاطعة مونكل بولاية غورغول تعرض للانهيار بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مشيرة إلى السلطات عاينت الأضرار الناجمة عن الانهيار.