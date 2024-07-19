Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الجمعة, 19 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel

وفاة شخص ودخول آخر في غيبوبة جراء تعرضهما لصاعقة رعدية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلنت وزارة الداخلية الموريتانية، وفاة شخص ودخول آخر في غيبوبة جراء، تعرضهما لصاعقة رعدية في مقاطعة تمبدغة بولاية الحوض الشرقي.

وأضافت الوزارة في نشرة الطوارئ أن الصاعقة تسبب أيضا في نفوق بعض المواشي كانت في عين المكان دون أن تحدد عددها ولا نوعيتها، مضيفة أن “السلطات تتابع الوضعية عن كثب لتقديم ما يلزم”.

وفي قرية أم عشيش بمقاطعة آمورج بنفس الولاية، تضررت خمس دكاكين طينية، بالإضافة إلى منزلين جراء الأمطار فيما حاصرت المياه الناتجة عن الأمطار سوق القرية.

وفي مقاطعة مونكل بولاية غورغول تعرض للانهيار بسبب السيول الناجمة عن الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة، مشيرة إلى السلطات عاينت الأضرار الناجمة عن الانهيار.

 

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة