قال رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن بجمهورية النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، إن علاقة بلاده بموريتانيا تطورت بشكل مرضٍ خلال حكم محمد ولد الشيخ الغزواني للبلاد.

جاء حديث الجنرال تياني في رسالة تهنئة لولد الغزواني بمناسبة انتخابه رئيسا لمأمورية ثانية.

وأضاف تياني في الرسالة أنه على «استعداد كامل ودائم للعمل مع فخامتكم لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا بكل سرور».

وتابع: «إن إعادة انتخابكم الرائعة لمنصبكم السامي تتيح لي الفرصة السارة أن أتمنى لكم، كل النجاح في إنجاز مهمتكم السامية والجليلة».

وقال إن الشعب الموريتاني بتجديد ثقته في ولد الغزواني، «إنما يعبر عن ارتياحه للتقدم الذي أحرزته موريتانيا في ظل مأموريتكم السابقة وللتحسن النوعي في رفاهية الشعب الموريتاني» وفق تعبيره.