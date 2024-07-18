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الخميس, 18 يوليو
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الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في ولايات الشمال

محمد فالبواسطة

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة، غداً الجمعة، في جنوب تيرس الزمور وآدرار وإينشيري، مع وجود المنخفض الحراري في هذه المناطق.

وأضافت الهيئة أن الجبهة المدارية ستمر بالقرب من گورگول مروراً بلعصابة وشمال الحوضين مع احتمال تسقاطات مطرية خفيفة على گيدي ماغة والحوض الشرقي.

وأوضحت أن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية على شمال البلاد

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..28-39°

لعيون……………………… 27-37°

كيفه…………………………28-38°

كيهيدي…………………….28-38°

ألاك………………..……….27-40°

روصو.…………………….26-38°

أطار..…………………….29-46°

انواذيبو…………………21-26°

تجكجه………..…………27-40°

سيلبابي………….……26-35°

ازويرات……….……….31-47°

أكجوجت……………….25-45°

انواكشوط……………25-29°

وفي توقعاتها للمناطق الساحلية وفي العرض: أوضحت، بأن البحر سيكون قليل الاضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه البحري ما بين 0.5 إلى 1.25 متر.

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موري نت
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