حافظ المنتخب الموريتاني لكرة القدم، “المرابطون”، على المركز 112 عالميا، للشهر الثاني على التوالي، حسب التصنيف الشهري للمنتخبات، الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وشهدت المنتخبات العربية تغييرات طفيفة، فتراجع منتخب المغرب مركزين من (12) إلى (14) عالميا محافظا على المركز الأول في التصنيف العربي، كما حافظت قطر على المركز الثاني رغم التراجع من المركز (34) إلى (35) عالميا.

فيما حافظ المنتخب المصري على المركز الثالث عربيا و(36) عالميا، وبقي المنتخب التونسي رابعا (41) عالميا، والجزائر خامسا والتراجع مركزين من (44) إلى (46) عالميا، والعراق سادسا (55) والسعودية سابعا (56) والأردن ثامنا (68).

عالميا قفز منتخب إسبانيا الفائز مؤخرا ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 خمسة مراكز ليحل ثالثا في التصنيف الشهري. وظل منتخب الأرجنتين الفائز ببطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي في صدارة التصنيف، كما احتفظ منتخب فرنسا بالوصافة رغم خروجه من قبل النهائي في اليورو.

وتقدم منتخب إنجلترا وصيف اليورو مركزا ليحتل المركز الرابع بينما تراجع منتخب البرازيل خطوة ليحتل المركز الخامس بعد خروجه من الدور الثاني في كوبا أمريكا.

وتراجع منتخب بلجيكا 3 خطوات ليحتل المركز السادس، بينما بقى منتخب هولندا في المركز السابع وتراجع المنتخب البرتغالي للمركز الثامن.