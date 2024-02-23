أحالت الشرطة الموريتانية في مدينة ازويرات، أقصى شمالي موريتانيا، اليوم الجمعة ثلاثة أشخاص متهمون بحيازة المخدرات وتزوير عملة دولة مجاورة.

وقالت الشرطة الموريتانية في بلاغ مقتضب، إن المتهمين الثلاثة من بينهم أجنبي، دون أن تكشف هويته أو الجنسية التي يحمل.

واكتشفت الشرطة بالقول إنها “أحالت إلى النيابة العامة عصابة إجرامية تتألف من ثلاثة أشخاص من ضمنها أجنبي”.

وأضافت أن العصابة المذكورة كانت بحوزتها 1 كيلو و300 غرام من المخدرات، مشيرة إلى أنها من نوعية “الحجر المغربي”.

وأكدت أن العصابة كانت بحوزتها أيضًا “بعض الأوراق النقدية المزورة لعملة دولة مجاورة”.

ونشرت الشرطة الموريتانية صورة لما تم ضبطه بحوزة العصابة، وتظهر فيه هواتف ذكية ومبالغ مالية.