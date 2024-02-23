لقي أربعة جنود نيجيريين حتفهم، أمس الخميس، في هجوم على مواقع تابعة لهم شنه مسلحون كانوا على متن دراجات نارية في منطقة مارادي (جنوب وسط) بالقرب من نيجيريا.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن السلطات أن “مسلحين قدموا بأعداد كبيرة على متن حوالي مائة دراجة نارية هاجموا حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي، مواقع جنود مكافحة الإرهاب بقرية بصيرا القريبة من نيجيريا”.

وحسب المصادر ذاتها، أدى الهجوم إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة عنصرين من قوات الدفاع والأمن، إلى جانب إصابة سيدة برصاصة طائشة.

وأضافت أنه بعد ساعة من تبادل إطلاق النار، تصدت قوات الدفاع والأمن للمهاجمين الذين تمكنوا من سحب جثث القتلى والجرحى في صفوفهم، تاركين وراءهم ثلاث دراجات نارية وأجهزة اتصال وذخائر.

يذكر أن منطقة مارادي تضم، حسب معطيات رسمية، حوالي 46 ألف لاجئ نيجيريين.